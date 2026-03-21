        Kayseri'de ev yangını: Engelli kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı

        Kayseri'de ev yangını: Engelli kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı

        Kayseri'de müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekipler müdahale ederken, dumandan etkilenen Melek Doğan ve annesi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan engelli Melek Doğan kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 16:18
        Yangında engelli kadın hayatını kaybetti
        Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında engelli bir kadın hayatını kaybederken annesi yaralandı.

        BİLİNMEYEN NEDENDEN YANGIN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ

        Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Melek Doğan ve annesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan ve engelli olduğu öğrenilen Melek Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cadde ortasında darp anı: Kaçan şüpheliler aranıyor

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki kişi tarafından darbedilen şahıs yere yığıldı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, görüntüler cep telefonuyla kaydedildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı