Kayseri'de ev yangını: Engelli kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı
Kayseri'de müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekipler müdahale ederken, dumandan etkilenen Melek Doğan ve annesi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan engelli Melek Doğan kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında engelli bir kadın hayatını kaybederken annesi yaralandı.
BİLİNMEYEN NEDENDEN YANGIN ÇIKTI
İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ
Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Melek Doğan ve annesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan ve engelli olduğu öğrenilen Melek Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.