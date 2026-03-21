Kayseri'de ev yangını: Engelli kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında engelli bir kadın hayatını kaybederken annesi yaralandı.

BİLİNMEYEN NEDENDEN YANGIN ÇIKTI

İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana geldi. Müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Melek Doğan ve annesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan ve engelli olduğu öğrenilen Melek Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.