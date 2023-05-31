Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan sarı-kırmızılı 2 taraftar grubu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraftarlardan A.S.G. (16) sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
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