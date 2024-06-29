Kayseri'de otomobil devrildi, tekvando antrenörü öldü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu tekvando antrenörü öldü, 4 sporcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre özel bir tekvando kulübü üyesi ve aynı zamanda Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek'in kullandığı otomobil Kayseri-Niğde karayolu Gülbayır Mahallesi yakınlarında devrildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Şimşek yaşamını yitirirken sporcular Selin Akgün, Hira Sönmez, Furkan Ünlü ve Asiye Rümeysa Çiftçi yaralandı.