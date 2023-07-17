Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri'de farklı adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 günde farklı adreslere operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre; operasyonlarda, 16 şüpheli yakalandı, bin 50 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.