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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

        Kayseri'de farklı adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 00:40
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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        Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 günde farklı adreslere operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; operasyonlarda, 16 şüpheli yakalandı, bin 50 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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