        Kayseri haberleri: Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta geldiler | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta geldiler...

        Kayseri'de, bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde korkuya neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, büyü yapıldığı düşüncesiyle paniğe kapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:22
        Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta geldiler...
        Kayseri'de ilginç olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre kapı önlerinde ve binanın koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        SIVI VE TOZ PARÇALARI DÖKTÜLER

        İHA'daki habere göre görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve toz parçalarını kapı önlerine ve koridora döktüklerini görünce şaşkınlık yaşadı.

        "BÜYÜ YAPANLARI TANIYAN YOK"

        Dökülen maddelerden numune alındığını söyleyen apartman sakini Mine Özsoy, insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ile beyaz bir tozun etrafa saçıldığını aktardı. Özsoy, "Yaklaşık 7 aydır burada oturuyorum. Büyü yapan kişileri binada tanıyan çıkmadı. Yöneticimiz aynı akşam WhatsApp'a fotoğrafını atmış, biz ertesi gün oradan gördük.

        "HALIYA BİR MADDEYİ SAÇMIŞLAR"

        Binada tanıyan birisi çıkmadı. 19-20'li yaşlarında bir genç kız, yanında da kapüşonlu bir delikanlı. Delikanlının ve kızın elinde bir tane torba var. İçeriye girdiler, önce kapının önündeki halıya poşetin içindeki maddeyi iyice saçmışlar. Daha içeri kolayca girip koridorlara serpiştirmişler ve gitmişler. Numune alındı. Garip şekilde insan idrarı, kömür tozu gibi siyah bir madde ve beyaz bir toz karışımı. Buraya döküp gitmiş iki kişi. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Biz komşular olarak çözemedik ama inşallah kötü bir şeyle sonuçlanmaz" dedi.

        "BİNA SAKİNLERİ TEDİRGİN OLDU"

        Komşu apartmanda yaşayan Mehmet Yaşar ise olaydan dolayı bina sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade ederek, "Duyduğumuza göre, bir kadın ve bir erkek bina girişine değişik cisimler, yağlar, idrarlar ve değişik tozlar atarak akşamın bir vakti bu olayı yapmışlar. Anılan kişileri tanımayız bilmeyiz ama kameralara bu olay gözüküyor. Durum bundan ibaret. Bu yaşanılan olay cahillikten başka bir şey değil ama bu olay yaşanmış. Bina görevlisi olayın yaşandığı yerde uğraş gerektiren bir temizlik yapmış. Bina sakinleri bu olayın neden yaşandığından dolayı çok tedirgin" şeklinde konuştu.

        POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Olayla ilgili şikayette bulunulduğu ve polisin şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
