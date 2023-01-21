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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

DHA

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı


Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Emre A., sokak ortasında tartıştığı Erkan K.'yı (34) bıçakla yaraladı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi. Emre A. ile Erkan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Erkan K.'yı bacağından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan K.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-01-21 21:54:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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