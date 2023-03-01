Patron cinayeti sanığı: Ben uyuduktan sonra öldürecek zannettim



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı restoranın sahibi Mehmet Karadağ'ı (47) öldüren tutuklu sanık Tahir Berktaş (32), ilk duruşmada çok pişman olduğunu belirterek, "Ben uyuduktan sonra, beni öldürecek zannettim ve tüfeği doğrultup, ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl 19 Eylül'de saat 19.00 sıralarında Sarımsaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce işe giren Tahir Berktaş ile restoran sahibi Mehmet Karadağ tartıştı. Tartışmanın ardından Berktaş, restorandaki pompalı tüfeği alıp, uyuyan Karadağ'a ateş etti. Karadağ hayatını kaybetti, Berktaş kaçtı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan Berktaş, işlemlerinin ardından tutuklandı. Tahir Berktaş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

'BENİ ÖLDÜRECEK ZANNETTİM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanık SEGBİS aracılığı ile katıldı. Çok pişman olduğunu söyleyen Berktaş, "Kanepede sırtı bana dönüktü. Televizyon da açıktı. 'Hala uyumadın mı, televizyonu kapat da yat' dedi. Ben uyuduktan sonra, beni öldürecek zannettim ve tüfeği doğrultup, ateş ettim. Çünkü uyuduğunu zannetmiyordum; uyanık gibiydi. Panikle korkup, dışarı çıktım. Daha sonra 'Yaşıyor mu' diye bakmak için yanına geldim. Daha sonra nasıl olsa yakalanacağım düşüncesi ile son kez ailemi görmek için Afşin'e gittim. Yolda da kaza yaptım" dedi.

MAHKEME HEYETİ CEZAİ RAPOR İSTEDİ

Duruşmaya katılan Mehmet Karadağ'ın ailesi ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 4 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Berktaş'ın cezai ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için adli tıp kurumuna sevk edilmesine hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-03-01 15:47:54



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