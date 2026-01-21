Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de Sanat Melikgazi, etkinlik ve atölyeleriyle hizmet verecek

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, farklı etkinlikler ve atölyelerle Kayseri'ye hizmet verecek Sanat Melikgazi'nin şehre farklı bir vizyon katacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:52 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Sanat Melikgazi, etkinlik ve atölyeleriyle hizmet verecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, farklı etkinlikler ve atölyelerle Kayseri'ye hizmet verecek Sanat Melikgazi'nin şehre farklı bir vizyon katacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker İlköğretim Okulu restore edilerek "Sanat Melikgazi" adıyla yeniden işlevlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

        Sanat Melikgazi'de sergi salonları, atölyeler ve kafeteryasının olmasıyla birçok özelliğin bir arada olacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Melikgazi’mizi bir yandan fiziki olarak inşa ederken bir yandan da sosyal olarak inşa etmeye gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda en gözde sosyal tesislerimizden biri olan Sanat Melikgazi’mizi hizmete kazandırmak üzereyiz. Kayseri’nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Hunat Mahallesi’nde bulunan eski Nazmi Toker İlköğretim Okulumuzu restore ederek yeniden işlevlendirdik. Sanat Melikgazi’mizde çini, yağlı boya, mozaik ve müziğe kadar birçok sanat dalında eğitim verilecek. Sanat Melikgazi gençler başta olmak üzere birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı, 102 yaşında hayatını kaybetti
        Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı, 102 yaşında hayatını kaybetti
        Kayseri'de 26 bin 240 kaçak makaron ele geçirildi
        Kayseri'de 26 bin 240 kaçak makaron ele geçirildi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 197 mahalle yolunu ulaşım...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 197 mahalle yolunu ulaşım...
        Sanat Melikgazi, kültür, sanat ve sosyal hayatın merkezi olacak
        Sanat Melikgazi, kültür, sanat ve sosyal hayatın merkezi olacak
        Başkan Çolakbayrakdar: "Altyapıdan yetişen evlatlarımızla sporda zirveye yü...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Altyapıdan yetişen evlatlarımızla sporda zirveye yü...
        Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı 102 yaşında hayatını kaybetti
        Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı 102 yaşında hayatını kaybetti