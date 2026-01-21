Kayseri'de Sanat Melikgazi, etkinlik ve atölyeleriyle hizmet verecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, farklı etkinlikler ve atölyelerle Kayseri'ye hizmet verecek Sanat Melikgazi'nin şehre farklı bir vizyon katacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker İlköğretim Okulu restore edilerek "Sanat Melikgazi" adıyla yeniden işlevlendirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.



Sanat Melikgazi'de sergi salonları, atölyeler ve kafeteryasının olmasıyla birçok özelliğin bir arada olacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:





"Melikgazi’mizi bir yandan fiziki olarak inşa ederken bir yandan da sosyal olarak inşa etmeye gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda en gözde sosyal tesislerimizden biri olan Sanat Melikgazi’mizi hizmete kazandırmak üzereyiz. Kayseri’nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Hunat Mahallesi’nde bulunan eski Nazmi Toker İlköğretim Okulumuzu restore ederek yeniden işlevlendirdik. Sanat Melikgazi’mizde çini, yağlı boya, mozaik ve müziğe kadar birçok sanat dalında eğitim verilecek. Sanat Melikgazi gençler başta olmak üzere birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

