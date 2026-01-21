Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 26 bin 240 kaçak makaron ele geçirildi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 bin 240 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 21.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:31
        Kayseri'de 26 bin 240 kaçak makaron ele geçirildi
        Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 bin 240 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harman Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.

        Aramada, 26 bin 240 dolu makaron, 30 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.


        Olayda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

