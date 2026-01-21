Kayseri'de 26 bin 240 kaçak makaron ele geçirildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde 26 bin 240 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harman Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yaptı.
Aramada, 26 bin 240 dolu makaron, 30 kilogram tütün, 5 kilogram nargile tütünü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Olayda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
