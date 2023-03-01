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Kahveci cinayetinde müebbet istemi

DHA

Kahveci cinayetinde müebbet istemi


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kahve sahibi Süleyman Cingöz'ün (51), ortağının kuzeni Ömer Alp Göker tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasında savcı, tutuklu sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Olay, geçen yıl 23 Mayıs'ta, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahve sahibi Süleyman Cingöz ile müşterisi Ozan G. tartıştı. Tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker'i kahveye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker, eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü ağır yaraladı. Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C. de ellerine geçirdiği sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker'e vurdu. Süleyman Cingöz, hayatını kaybederken, diğer 3 kişi de birbirlerinden şikayetçi oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında olay sonrası tutuklanan müşteki sanık Ömer Alp Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C. hakkında ise 'silahla basit yaralama'dan dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında; tutuklu sanık Ömer Alp Göker ile müşteki sanıklardan, ölen Cingöz'ün oğlu B.C. ile Cingöz'ün şikayetçi eşi, kızları, ağabeyleri hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Ömer Alp Göker hakkında Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyleyerek dosyaya ekledi.
'HERKESE BIÇAK SALLIYORDU'
Müşteki sanık B.C., "Babam kavga ettiğini söyleyip beni çağırdı. Evimiz yakın olduğu için koşarak geldim. Olay yerine geldiğimde Ömer Alp, herkese elindeki bıçağı sallıyordu. Kimse yanına yaklaşamıyordu. Elime ahşap sopa geçti. Ben de onunla vurmaya başladım. Kaçmaya başladı. Ben de kovalamaya başladım. Babam yaralı şekilde yerde yatıyordu. Beni de sol kolumdan yaraladı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
'EVLATLARIMI YETİM BIRAKTI'
Cingöz´ün şikayetçi eşi E.C., "4 evladımı yetim koydular. Benim eşimin suçu neydi de öldürdüler? Çocuklarımın suçu neydi? Sen katilsin. Allah sana gün yüzü göstermesin" dedi.
Annesi, kızları ve kardeşleri de Süleyman Cingöz'ün suçsuz yere öldürüldüğünü söyleyip, sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.
Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayıp, sanık Ömer Alp Göker'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, diğer tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C.'nin de 'silahla basit yaralama'dan 6'şar aydan 1,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırmasını talep etti.
'KENDİMİ SAVUNMAK AMACIYLA YAPTIM'
Tutuklu müşteki sanık Ömer Alp Göker, "6 kişi üstüme saldırdı. Elimde sopa yoktu. Beni öldürecekler korkusuyla kendimi savunma amacıyla karşı taraftan birinin elinden sopayı almış olabilirim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Alp Göker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, taraf avukatlarının savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-03-01 16:32:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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