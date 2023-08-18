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        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:13
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        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz (2)
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        YARALI POLİS MEMURUNU ZİYARET ETTİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 gün önce Kayseri'de iki grup arasında para meselesinden çıkan silahlı kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan polis memuru Murat Akpınar'ı, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Özhaseki, "Elim bir olayda yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Polis Memuru Murat Akpınar´ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldık. Rabbim, durumu iyiye doğru giden Murat kardeşimize ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU

        2023-08-18 17:12:20

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