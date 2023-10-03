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        Teröristlerin öldürdüğü veterinerin soruşturma dosyası için gizlilik kararı

        KAYSERİ'deteröristlertarafından öldürülen veteriner Mikail Bozlağan (24) ile ilgili soruşturma dosyası, 'terör' suçu olması nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyaya ilişkin gizlilik kararı da verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:51 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:55
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        Teröristlerin öldürdüğü veterinerin soruşturma dosyası için gizlilik kararı
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        KAYSERİ'deteröristlertarafından öldürülen veteriner Mikail Bozlağan (24) ile ilgili soruşturma dosyası, 'terör' suçu olması nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyaya ilişkin gizlilik kararı da verildi.

        Olay, 1 Ekim'de saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, bir gün önce 30 Eylül'de Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri ve gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları öğrenildi.

        1'İ BAŞSAVCI VEKİLİ 2 SAVCI, SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

        1 çocuk babası Bozlağan'ın öldürülmesine ilişkin Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası, 'terör' suçu olması nedeniyle kentin terör suçlarında yetkili makamı olan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatı ile 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, savcılıkça gizlilik kararı alındığı da öğrenildi. DHA)

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2023-10-03 17:50:18

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