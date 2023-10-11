Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hakkari'de 4 kişinin öldüğü kavganın davası, güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülecek

        HAKKARİ'de2aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 4 kişinin öldüğü kavganın davası, güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de2aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.

        Olay, geçen yıl 20 Temmuz'da Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kürom köyündeki yaylada meydana geldi. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada serbest muhasebeci ve mali müşavir Mustafa Zanyar ile Cangir, Mehmet ve Süleyman Macu hayatını kaybetti. Cangir Macu, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Yeni Mahalle'de, Mustafa Zanyar Edremit ilçesinde toprağa verildi. Mehmet ve Süleyman Macu'nun cenazeleri ise Başkale ilçesinde defnedildi. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamenin geldiği Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların birbirine zarar verebilecekleri, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve kamuoyunda infial yaratacak bir olay olmaması için yeniden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı.

        ÖNCE MALATYA, SONRA KAYSERİ

        Başsavcılıkça Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Malatya'da görülmesine karar verildi. Ancak Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki yetersizlik nedeniyle yaptığı itiraz etmesi sonucu dosya, Kayseri'ye gönderildi. 2'si firari, 8'i tutuklu toplamda 10 sanığın yargılanacağı dosya, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (3)
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (3)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına al...
        KAYSERİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN-2
        KAYSERİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN-2
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın-2
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın-2
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        KAYSERİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
        KAYSERİ'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN