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        Kayseri´de Gazze mitingi

        İSRAİL'inGazze´ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri´de miting düzenlendi, gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Devletimiz gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:00
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        Kayseri´de Gazze mitingi
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        İSRAİL'inGazze´ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri´de miting düzenlendi, gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Devletimiz gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor" dedi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, çeşitli STK üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan miting, dualarla devam etti. Filistin'de hayatını kaybedenler için sela okunarak gıyabi cenaze namazı kılındı. Burada konuşan Bahadır Yenişehirlioğlu, "İslam dünyasının ümmetinin bir parçası olarak, bu vahşete dur denmesi için, bu kötülüğe sessiz kalmadığımızı duyurmak için bir aradayız. Allah hepinizden razı olsun. Gücümüze güç katmak mecburiyetindeyiz. Mutedil olmak zorundayız. Devletimiz gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Şunu biliyoruz ki; eğer Türkiye Cumhuriyeti olarak hepimiz ne kadar güçlü olur, birbirimize ne kadar sarılır, birlik ve beraberlik içinde varlığımızı korursak, Allah'ın izniyle bu vahşete bir son verme imkanımız var" diye konuştu.

        Vatandaşlar, kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dağıldı.

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