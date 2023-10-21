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        Ali Çamlı: Bu takım daha iyi olacak

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu takım çok daha iyi şeyler yapmaya uygun bir takım. Kadromuz iyi. Bundan sonra bu takım daha iyi olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:20
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        Ali Çamlı: Bu takım daha iyi olacak
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        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu takım çok daha iyi şeyler yapmaya uygun bir takım. Kadromuz iyi. Bundan sonra bu takım daha iyi olacak" dedi.

        Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor´u 3-1´lİk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Galibiyetten ziyade takımın ortaya koyduğu oyun memnun etti. Recep hocanın bu takım için neler yapabileceğini görmek benim için daha önemliydi. Recep hocaya ve teknik heyeti çok önemsiyorum. Bu takım çok daha iyi şeyler yapmaya uygun bir takım. Kadromuz iyi. Bundan sonra bu takım daha iyi olacak. Çok abartacak bir şey yok, sadece 1 maç kazandık. Daha lig çok uzun bir maraton. Şehrimize hayırlı olsun. Tabi bugün tüzük kongremiz vardı. Onun üstüne de çocuklar bize böyle bir armağan verdiler. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "KAYSERİSPOR ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDÜYOR"

        Kayserispor'un çok büyük bedeller ödediğini belirten Ali Çamlı, "Bir futbolcunun maliyeti insanların hayat boyunca hayal edemeyeceği, yan yana yazamayacağı rakamlardan oluşuyor. Onun için de inşallah bu emeklerin karşılığında bu takım bugün ortaya koyduğu yüreği, cesareti ve oyunu inşallah devam ettirir. Kayserispor'un uzun zamandır devam eden icra dosyaları, ulusal lisans sorunu var. 60 dosyayı temizledik, geri kalanını da temizleriz inşallah. Bertolocci, Fernandes, Atilla Turan, Bilal Başaçıkoğlu dosyaları var. Nasıl bitmez bir Bilal Başaçıkoğlu'ymuş. Bu adam kaç liraya alınmış? Nasıl alınmış? Ödenen paralar dudak uçuklatır mahiyette. Hala daha 630  bin Euro borcumuz var. Bizim dönemimizde Campanharo gitti. Onun da çok alacağı vardı ama çağırdık. Az verdik, çok yalvardık. Çok verdik az yalvardık ama pes etmedik, anlaştık gönderdik. Şimdi bunlar bu şekilde yapılmazsa sadece Kayserispor değil bütün kulüpler için çok ciddi risk. Bu zamana kadar 60 dosya temizlemişsiniz. Hala daha 17-18 tane dosyadan söz ediliyor. Bunların toplam bedeli 12-13 Milyon Euro" ifadelerini kullandı.

        "HERHALDE ONLAR GÜNDEMDE OLMAK İSTİYOR"

        Kayserispor eski futbolcusu İlhan Parlak´ın kendini yalanladığı açıklamasının sorulması üzerine Çamlı, "Boş verin inanmayın. İlhan Parlak benim evladım. Onunla ilgili soru sormayın. Cevap da vermem. Herhalde onlar gündemde olmak istiyor. Bir diğer kişi daha yapmış. Ne yaptı? bilmiyorum. Ben ciddiye alıp okumuyorum. Ben Kayserispor Kulübü'nün 1 kuruşunu ziyan ettirmeyeceğim. Bunun için başımı koymuşum. Verelim paraları iyi. Başkan para verirse iyi vermzse, anlaşmazsa kötü mü? Bırakın bunları geçin" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Ali Çamlı´nın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-21 17:14:33

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