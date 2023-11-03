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        Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa verilen 11 yıl hapsi fazla buldu

        KAYSERİ'de,boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (26) sokak ortasında bıçaklayıp ağır yaraladığı gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan Ali Karadeniz'e (30), istinafın cezayı yüksek bulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası, bu kez Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, kadının, eşiyle evlilik birliği devam ederken başkasıyla ilişkisi olduğu, bu yüzden de sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle sanık Ali Karadeniz'e fazla ceza verildiğini belirterek dosyada bozma kararı verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:55
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        Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa verilen 11 yıl hapsi fazla buldu
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        KAYSERİ'de,boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (26) sokak ortasında bıçaklayıp ağır yaraladığı gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan Ali Karadeniz'e (30), istinafın cezayı yüksek bulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası, bu kez Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, kadının, eşiyle evlilik birliği devam ederken başkasıyla ilişkisi olduğu, bu yüzden de sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle sanık Ali Karadeniz'e fazla ceza verildiğini belirterek dosyada bozma kararı verdi.

        Otomobil aksesuarları satılan iş yeri bulunan Ali Karadeniz, 30 Eylül 2019'da Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i, başka biriyle yazıştığı ve bu kişiyle yan yana gördüğü iddiasıyla sokak ortasında bıçakladı. Sinem Karadeniz, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan Ali Karadeniz'i yakalanıp, tutuklandı.

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ali Karadeniz'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        İSTİNAF CEZAYI YÜKSEK BULDU

        Sanık avukatının, cezanın yüksek olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itirazla dosya, istinafa taşındı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı esastan bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde, sanık hakkında 'Haksız tahrik' indirimi yapılmadığı, cezanın fazla olduğu belirtilerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

        İstinafın bozma kararının ardından 9 Ekim 2021'de, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Ali Karadeniz'i, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezanın 11 yıl 3 aya düşürülmesine hükmedip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        İtiraz üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede bozma kararı verdi. Yargıtay, mağdur kadının, eşiyle evlilik birliği devam ederken başka birisi ile ilişkisi olduğu, bu yüzden de sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle sanık Ali Karadeniz'e fazla ceza verildiğini belirtti. Yargıtay bozma ilamında, sanığa yönelen ve 'haksız tahrik' teşkil eden olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında, yerel mahkeme tarafından makul oranda 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, yeniden hüküm kurulması gerektiği görüşünde bulunuldu. Yargıtay, sanık Karadeniz'e fazla ceza verildiği gerekçesiyle, kararı hukuka aykırı bularak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Sanık Ali Karadeniz, ileriki günlerde yeniden yargılanacak.

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