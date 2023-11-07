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        Başkan Ali Çamlı: Hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması

        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Bu tesadüfi bir 3 puan değil" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:05
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        Başkan Ali Çamlı: Hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması
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        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Bu tesadüfi bir 3 puan değil" dedi.

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor´u 1-0´lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Başkan Ali Çamlı açıklamalarda bulundu.

        Sarı-kırmızılı ekibin iyi oynadığının altını çizen Çamlı, "Ben hep söylüyorum `Kayserispor, dünden yarın daha iyi olacak´ diye. İnandığım şey var ondan dolayı söylüyorum. Bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle yönetimdeki arkadaşlarımız hepsini yürekten tebrik ediyorum. Benim aldığım risklerin kat kat fazlasını onlar da alıyorlar. Aynı mücadeleye gidiyorlar. Özellikle Samet Koç, Nurettin Açıkalın, Erol Çetin, Süleyman Akın bunların her biri bizim için ayrı ayrı bir değer. Şehir için ayrı ayrı bir değer. Kayserispor için bunlar çok kıymetli. Ben bunlardaki özveriyi ve Kayseri bağlılığını gördükçe yapacağım şeyleri ikiye, üçe katlayarak yapmak istiyorum. O yüzden de ben burada herkesin huzurunda saydığım tüm isimlere şahsım ve kulübüm adına ve de şehrim adına teşekkür ediyorum. Sonra tabii Recep Hoca'yı ilk getirdiğimizde böyle soru işaretli bakışları biliyorum. Sonra Recep Uçar'a güvenmeseydim, Recep Uçar ismini kulübümle hiçbir zaman özdeşleştirmezdim. Çünkü benim takımın oynadığı bir oyun var. Recep Hoca'yı da ben uzun zamandır takip ediyorum. Oynattığı oyunu biliyorum. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarı çıtasını yükselterek devam eder. Herkesin başka bir düşüncesi olabilir, söyleyebilir, eleştirebilir. Olumlu eleştirilerin hepsini öper başıma koyarım. Ama ön yargılı ve burayı yıpratmaya yönelik kim ne konuşursa konuşsun sadece konuşmuş olur. Ciddiye almayız, cevap da vermeyiz. Biz bu işin tadını çıkartacağız. Bugünkü galibiyetten daha çok benim hoşuma giden şey Kayserispor'un iyi futbol oynaması. Bu tesadüfi bir 3 puan değil" diye konuştu.

        "BİZ BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

        Başkan Ali Çamlı sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

        "Oynanan futbolu herhalde bütün kamuoyu akşam televizyonlarda falan Kayserispor'la ilgili konuşacaklar. Onun için sahada bunu istiyorum. Mağlubiyet de olabilir. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Ama böyle oynayarak kazanmak başka bir gurur, başka bir zevk. Onun için takımımı sizleri emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum. Cenabı hak bizi hep böyle bu tablolarda buluştursun. Bu takım, bu lige imzasını atacak, buna inanıyorum. Sizde inanın. Biz gidebildiğimiz yere kadar her haftayı ayrı değerlendirerek, her hafta daha iyiyi nasıl yapabilirizin hesabını yaparak gitmemiz lazım. Onun için inşallah ilerleyen yıllarda daha büyük hedefler koyabiliriz. Ama biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bizim Anadolu'da bir söz var. `Bizim çocuk day durmaya başladı´ derler. Bilirsiniz değil mi? Yerde emekler. Daha sonra sonra day durur. Şimdi day durmaya başladık. İnşallah bunu geliştirerek daha iyiye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ben takımıma da teknik heyete de şehrime de güveniyorum. Çok iyi yerlere gideceğinden eminim."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Kayserispor Başkanı Ali Çamlı´nın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-11-07 00:03:12

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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