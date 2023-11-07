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        3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 18 yaşındaki Battal kurtarılamadı

        KAYSERİ'de,3 aracın karıştığı yaralanan 9 kişiden Battal Demir (18), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:50
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        3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 18 yaşındaki Battal kurtarılamadı
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        KAYSERİ'de,3 aracın karıştığı yaralanan 9 kişiden Battal Demir (18), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçitteki aydınlatma direğine çarpan Bekir Demir (19) yönetimindeki 06 AV 2807 plakalı cip ile aynı yöne giden Muhammed Beşhi (27) yönetimindeki 58 AV 658 plakalı otomobil ve Remzi Kaya'nın (21) kullandığı 01 SY 664 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü Demir ile araçlardaki Dilan Göriş, Seda Özkök, Ali Çakıcı, Battal Demir ve Merdane Kaya, İlayda Kaya, Nurdane Kaya ve Bilal Polat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Cipte yolcu olarak bulunan ağır yaralı Battal Demir, Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Battal Demir´in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü taburcu olurken, durumu ağır olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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