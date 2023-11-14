Başına sert cisimle vurularak öldürülen kadın, toprağa verildi; kocası ve oğulları gözaltında KAYSERİ´de,evinde saldırıya uğrayıp başına sert cisimle vurularak öldürülen Hasibe Soykuk (51), toprağa verildi. Olayla ilgili eşi Seyit Ahmet ile oğulları Bekir ve Samet Soykuk bugün sabaha karşı gözaltına alındı.

KAYSERİ´de,evinde saldırıya uğrayıp başına sert cisimle vurularak öldürülen Hasibe Soykuk (51), toprağa verildi. Olayla ilgili eşi Seyit Ahmet ile oğulları Bekir ve Samet Soykuk bugün sabaha karşı gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Hasibe Soykuk'un eşi Seyit Ahmet ile oğulları Bekir ve Samet Soykuk bugün sabaha karşı ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Hasibe Soykuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Gesi Güney Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Soykuk'un eşi ile oğulları jandarma ekipleri tarafından getirildi. Hasibe Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, namaz esnasında fenalaştı. Hasibe Soykuk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.