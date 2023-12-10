Kayserispor - Pendikspor maçının ardından

Kayserispor, Süper Lig'in 15´inci haftasında Pendikspor´u sahasında 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın 60 ve 90'ncı dakikası arasında oynadıkları oyuna vurgu yaparak, "Maçtan önce açıkçası hafta boyunca Pendikspor maçının ehemmiyeti, ciddiyeti, taktiksel anlamda zorluğu konusunda oyuncularımızı mümkün olduğunca uyandırmaya çalışmıştım. Bunu maçtan önce de belirtmiştim. İlk yarı gerçekçi konuşmak gerekirse her ne kadar topa sahip olan takım biz olsak da, bizim net pozisyonumuz var ama Pendikspor'un da 2 tane pozisyonu vardı. Finalleri biraz erken yapmıştık. Final tercihlerini daha iyi yapabilirdik. Ama ikinci yarıya başladığımızda biraz daha topa sahip olup finalleri erken yapmamayı, rakibi biraz sallandırdıktan sonra arkaya koşularla sonuca gitmeyi hedeflemiştik. Savunma arkasına atılan bir top sonrası bulduğumuz gol. Ondan sonraki bölümden çok net söyleyeyim. Aslında kurguladığımız, oynamak istediğimiz oyun 60 ile 90´ncı dakikalar arası bölümdü. Biraz daha skor avantajıyla beraber, biraz arkada kalır gibi gözüksek de ciddi gördüğünüz pozisyonlar yakalayan takım Kayserispor'du. Bizim için, şehrimiz için inanılmaz güzel bir galibiyet" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR HİKAYE YAZACAKLAR"

Kayserisporlu oyuncuların güzel bir başarı hikayesine imza atacağını da belirten Uçar, "Oyuncularımla beraber bir teşekkürü de bugün her geçen gün sayıları artan başta Kapalı Kale olmak üzere bütün stada gelen, kalbi Kayserisporla atan bütün Kayserispor sevdalılarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnanın bu çocuklar inşallah güzel bir hikaye yazacaklar. Şu anda hikayemiz güzel gidiyor ama sonu güzel biten hikayeler her zaman daha akılda kalır, daha güzel olur. Umarım bizim hikayemizin sonu da bu sene hep beraber, şehrin ileri gelenleri, yönetimimiz, taraftarımız, oyuncularımız kalbi burayla atan herkesin desteğiyle beraber, umarım hikayemiz sonunda güzel biter" şeklinde konuştu.

IVO VIEIRA: KAYSERİSPOR HAK EDEREK KAZANDI

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ise "Kayserispor hak ederek 2-0'lık bir galibiyet aldı. Maç boyunca bizden iyi olan taraf Kayserispor'du. Bizim açımızdan bakınca da Erencan ilk yarı çok net pozisyon buldu. Maç 0-0 gidiyorken eğer onu gole çevirebilseydi maçın farklı bir hikayesi olabilirdi. İkinci yarıya da 0-0 başladık, iyi bir stratejiyle maça devam ederken Halil'in yine net bir pozisyonu vardı. O da gol olmadı maalesef yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince Kayserispor 2 gol bularak maçı hak ederek kazandı" dedi.