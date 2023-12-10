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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:10
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

        Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

        Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Canham (Hoag, Emir Kaan Öztürk, Kartev, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır)

        Setler: 18-25, 21-25, 15-25

        Süre: 74 (25, 25, 24)

        KAYSERİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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