Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:DeveliMurat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, İnovel, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Canham (Hoag, Emir Kaan Öztürk, Kartev, Emre Çevik, Ulaş Onur Topbaşlı, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır)

Setler: 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 74 (25, 25, 24)

KAYSERİ

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