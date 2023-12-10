Kayseri'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Mustafabeyli Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu işçilerden S.S, A.Z. ve M.N.Z. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
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