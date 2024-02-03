Develi Belediye Spor Kulübü - TÜRŞAD: 3-1
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halit Cerid
DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Nikitin, Kemal Kayhan, Enis Ali Ay (Durmuş Metin, Burak Çevik)
TÜRŞAD: Hetman Nazar, Fatih Eren, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat, Kaan Bülbül, Muhammed Aray, Lecat)
SETLER: 30-32, 25-18, 25-21, 25-18
SÜRE: 131
AXA Sigorta Efeler Ligi 18´inci haftasında sahasında Bitlis ekibi TÜRŞAD´ı ağırlayan Develi Belediye Spor Kulübü maçı 3-1´lik skorla kazandı.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2024-02-03 22:20:23
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