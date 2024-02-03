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        Develi Belediye Spor Kulübü - TÜRŞAD: 3-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:30
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        Develi Belediye Spor Kulübü - TÜRŞAD: 3-1
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        SALON: Murat Kocatürk

        HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halit Cerid

        DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Nikitin, Kemal Kayhan, Enis Ali Ay (Durmuş Metin, Burak Çevik)

        TÜRŞAD: Hetman Nazar, Fatih Eren, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat, Kaan Bülbül, Muhammed Aray, Lecat)

        SETLER: 30-32, 25-18, 25-21, 25-18

        SÜRE: 131

        AXA Sigorta Efeler Ligi 18´inci haftasında sahasında Bitlis ekibi TÜRŞAD´ı ağırlayan Develi Belediye Spor Kulübü maçı 3-1´lik skorla kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-02-03 22:20:23

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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