Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Elitaş, Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, belediyeciliğin hizmet yarışı olduğunu belirterek, "Belediye başkanı arkadaşlarımızın hepsinden memnunuz. 16 ilçemizin belediye başkanlarıyla gideceğiz, partisine bakmadan AK Parti olarak, MHP olarak Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elitaş, Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, belediyeciliğin hizmet yarışı olduğunu belirterek, "Belediye başkanı arkadaşlarımızın hepsinden memnunuz. 16 ilçemizin belediye başkanlarıyla gideceğiz, partisine bakmadan AK Parti olarak, MHP olarak Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz." dedi.

        Elitaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında olağanüstü bir hukuk bulunduğunu, birbirlerine karşı sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını, bunun örnek olması gerektiğini söyledi.

        Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde destan yazdığını belirten Elitaş, "Ama öbür tarafta bir tarafta 6'lı masa, bir tarafta 16'lı masa, bir tarafta 66'lı masa diye söylenen, terör örgütü uzantılarıyla gizli kapaklı ittifak yapmaya çalışan, millete net bir şekilde söylemekten korkan, cesaret bulamayanlar, 14 Mayıs tarihinde birinci derslerini aldılar. Arkasından 28 Mayıs tarihi geldi, ikinci derslerini aldılar." diye konuştu.

        27 Mayıs darbesine değinen Elitaş, şunları kaydetti:

        "O gün babalarımız, bu konuyu bilen demokrasi sevdalısı insanlarımız, kısık sesle değil, yüksek sesle 'Ben, benim seçtiğim iradeyi astırmam.' diyebilseydi 12 Mart olmazdı.12 Mart'ta muhtıra verenlere 'Benim irademle seçilmiş bir hükümete, bir parlamentoya muhtıra verdirmem.' deseydik 12 Eylül olmazdı. 12 Eylül'de ben üniversite öğrencisiyken bunlara sesimizi çıkarabilseydik 28 Şubat olmazdı. 28 Şubat'ta 'Benim insanım inandığı gibi yaşayabilmeli, yaşadığını, düşündüğünü net bir şekilde ifade edebilmeli.' diyebilseydik 15 Temmuz'un ön hazırlıkları olmazdı, 27 Nisan e-muhtırası olmazdı. 15 Temmuz'dan sonra bu millet dünyada bir tarih yazdı. Yazdığı tarih demokrasi aşkıydı, yazdığı tarih seçtiği adayların, seçtiği temsilcilerin ancak kendisi vasıtasıyla gidebileceğiyle ilgili bir mesajdı."

        Elitaş, AK Parti'nin belediyeciliğe yeni bir soluk getirdiğini, bugün şehirler yaşanabilir haldeyse, yeşil alanlara sahipse bu anlayışın sayesinde olduğunu dile getirdi.

        Belediye başkan adaylarına seslenen Elitaş, "Belediyecilik hizmet işidir, belediyecilik hizmet yarışıdır. Belediye başkanı arkadaşlarımızın hepsinden memnunuz. 16 ilçemizin belediye başkanlarıyla gideceğiz, partisine bakmadan AK Parti olarak, MHP olarak Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz." dedi.

        Salondaki gençlerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Elitaş, telefonun açılmaması üzerine Cumhurbaşkanı'nın uçakla seyahat halinde olduğunu söyledi.

        Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından adaylar ve ilçe teşkilatları sahneye davet edildi, Büyükkılıç ve protokol üyeleriyle beraber adaylar kol kola girerek poz verdi.

        - Başkan adayları

        Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den ilçe belediye başkan adayları şöyle:

        "Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk, İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek, Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun, Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin, Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan."

        Cumhur İttifakı'nın MHP'den ilçe belediye başkan adayları ise Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu, Sarız Belediye Başkan adayı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkan adayı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Bekir Ayyıldırım, Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Elitaş: Cesaret bulamayanlar, 14 Mayıs'ta birinci derslerini al...
        AK Parti'li Elitaş: Cesaret bulamayanlar, 14 Mayıs'ta birinci derslerini al...
        Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileriyle bulu...
        Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileriyle bulu...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Büyükkılıç, "6K Vizyonu Işığında Kaşgar" konferansına katıldı
        Büyükkılıç, "6K Vizyonu Işığında Kaşgar" konferansına katıldı
        Kayseri'de ocak ayındaki uyuşturucu operasyonlarında aranan 136 kişi yakala...
        Kayseri'de ocak ayındaki uyuşturucu operasyonlarında aranan 136 kişi yakala...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 3 müjde
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 3 müjde