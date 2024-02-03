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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:29
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Halit Cerid

        Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Cepeda, Muhammet Ertuğrul, Nikitin, Yasin Aydın, Enis Ali Ay (Mustafa Susam, Yusuf Bakır, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

        TÜRŞAD: İbrahim Emet, Hamdi Erkan, Filho, Fatih Eren Uğur, Muhammet Kaya, Nazar Hetman (Kaan Bülbül, Selim Demir, Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammet Aray, Burhan Zorluer)

        Setler: 30-32, 25-18, 25-21, 25-18

        Süre: 132 dakika (45, 25, 31, 31)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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