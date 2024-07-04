Kayseri'de 3'üncü kattan düşen kadın, yaralandı

KAYSERİ'de, 3 katlı binanın son katındaki evin balkonundan zemine düşen M.K. (24) isimli kadın, yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tavlusun Basın Sitesi 1842'nci Sokakta meydana geldi. M.K. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.