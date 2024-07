Kemal Kılıçdaroğlu, darp edilip bacağından vurulan CHP üyesini ziyaret etti

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde önce darp edilip sonra bacağından vurulan CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bir belediye başkanımızın kazanması, arkasından yapılan sevinç gösterilerini olağan karşılamak lazım. Bir insana şiddet uygulamak, onun ölümüne yol açacak dozda şiddeti büyütmek asla doğru değildir" dedi.

CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın otomobili Pınarbaşı’nın önceki dönem MHP'li belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tarafından durduruldu. Darbedilen Bahadır ardından tabancayla ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır, sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Şerafettin Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından Ejder ve Mehmet Uzunluoğlu gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ENFLASYON RAKAKMLARINI VATANDAŞLARIMIZ PAZARA GİTTİĞİNDE GÖRÜYOR'

TÜİK'in açıkladığı verilerin sorulması üzerine Kılıçdaroğluı, "TÜİK'in önüne giden ilk genel başkanım. Özellikle emeklilere, işçilere, memurlara, ücretle geçinenlere yapılan haksızlıkları TÜİK'in önünde dillendiren bir genel başkanım. TÜİK'in yaptıklarını asla doğru bulmuyoruz. Peki diyeceksiniz ki 'kırılma nereden başladı?' Kırılma, TÜİK'in başkanını Cumhurbaşkanı arzu ettiği zaman değiştirir diye bir kanun hükmünde kararnameyle elinden aldılar. TÜİK'in başkanı her an, her sabah ve her gün görevden alınabilecek bir pozisyona düştü. Dolayısıyla bu doru değildir. TÜİK saraydan gelen talimatlara göre karar alan, enflasyon rakamlarını bu çerçevede kamuoyu ile paylaşan bir kuruma dönüştü. İtibarı olmayan, saygınlığı olmayan kuruma dönüştü. Enflasyon rakamlarını zaten vatandaşlarımız pazara gittiği zaman görüyor. Alışveriş yaptığı zaman görüyor. TÜİK ne derse desin hayatın gerçeğini değiştiremez. Hayatın gerçeği yaşanan enflasyondur. Bu enflasyon karşısında da TÜİK'in yanlış bilgiyi kamuoyuna dayatmasıdır. Yanlış bilgiden yola çıkarak emeklinin, memurun ve asgari ücretinin maaşını düşük tutuyorsunuz. Dolayısıyla alt gelir grupları süratle ekonomik olarak kan kaybediyor" yanıtını verdi.