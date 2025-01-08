Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 310 milyon lira değerinde 21 iş makinesini hizmete aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğüne, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 310 milyon lira değerinde 21 iş makinesinin hizmete alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Germiraltı Tesisleri'nde düzenlenen İş Makinesi Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Büyükkılıç, altyapı noktasında şehri daha iyi noktalara taşımak, hizmet kalitesini yükseltmek için gayret gösterdiklerini belirterek, hizmete alınan iş makinelerinin hayırlı olmasını diledi.

Büyükkılıç, yeni alınan iş makineleri içerisinde vidanjör, kombine ve ekskavatör gibi nitelikli araçların bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah'a şükrederek her zaman olduğu gibi yüzümüz gülüyor. Kayseri'mizin güzel insanlarına altyapı ya da şehrimizi daha iyi noktalara taşıma, hizmetin kalitesini ve vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümü arttırma alanında güzel çalışmalara imza atıyoruz. Araç gereç donanımımızı da güçlendiriyoruz. 21 aracımızı böylece hizmetimize dahil ediyoruz. Tam 310 milyon lira. Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyorum. Kayseri'mizin güzel insanlarını, bizi seven, güvenen bu dostlarımıza ne yapsak az diye de buradan paylaşıyorum."