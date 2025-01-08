Kayseri'de hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan eski hemşire beraat etti

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık, ilk celsedeki savunmasında, "Bir yıllık hemşireydim, böyle bir şey yapmaya cesaretim olamaz. Masumum, beraatimi istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sanığın bir hastanenin dahiliye yoğun bakın ünitesinde hemşire olarak çalıştığı dönemde, olayın yaşandığı 8 Ocak 2023'te maktule potasyum içerikli ilaç verdiği öne sürülmüştü. Normal ölüm raporunun ardından defnedilen kadının, açılan soruşturmadan 3 ay sonra mezarı açılarak otopsi işlemi yapılmıştı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul A.S'nin (67) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık eski hemşire D.T. ise duruşmaya gelmedi.

Kayseri'de yoğun bakım ünitesindeki hastaya potasyum içerikli ilaç vererek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski hemşirenin beraatine karar verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.