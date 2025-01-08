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        Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Verimliliği Haftası mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:55
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        Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Verimliliği Haftası mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, enerjinin her dönem önemi artan bir unsur olduğunu, Büyükşehir Belediyesinin de enerjide verimlilik konusunda hassasiyet ve özveri gösterdiğini, bu doğrultuda da örnek olduğunu belirtti.

        Enerji tasarrufu konusundaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne tam uyum sağlamaya özen gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Artık dünyamızda, ülkemizde her geçen gün temiz enerji olarak nitelendirebileceğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarının işletimi rüzgar ve güneş enerji santralleri ile gerçekleştirilmekte. Şükürler olsun Kayseri'de bu noktada söz sahibi olmakta. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hemen her alanda olduğu gibi örnek, çağın gereklerine uygun ve öncü olan çalışmalarla bu alanda da projeler üretmekte, aksiyon göstermektedir. Yenilenebilir enerji konusunda Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projemiz kapsamındaki ilk türbinin kurulumunu gerçekleştirdik. Büyükşehirler arasında toplu ulaşımda kullanılmak üzere ilk girişim olan RES projemiz ile ulaşım araçlarımızın tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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