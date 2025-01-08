Galericiyi, otomobil satışından kalan alacağını istediği için öldürülmüş

KAYSERİ'de galerici Mahmut Akif Özkaya'yı (26) öldürüp, intihar eden kuyumcu Mustafa Körükcü'nün (36), cinayeti borç meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özkaya'nın Körükcü'ye otomobil sattığı, Özkaya'nın bu satıştan kalan alacağını istediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir otelin lobisinde meydana geldi. Galericilik yapan Mahmut Akif Özkaya ile kuyumcu Mustafa Körükcü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 çocuk babası Mustafa Körükcü, belinden çıkardığı tabanca ile önce Mahmut Akif Özkaya'yı vurdu ardından aynı silahla başına ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Körükcü ve Özkaya'nın cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER Evli 2 çocuk babası kuyumcu Mustafa Körükcü ile galerici Özkaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Körükcü'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahmut Akif Özkaya da Kayseri Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.