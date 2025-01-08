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        Galericiyi, otomobil satışından kalan alacağını istediği için öldürülmüş

        KAYSERİ'de galerici Mahmut Akif Özkaya'yı (26) öldürüp, intihar eden kuyumcu Mustafa Körükcü'nün (36), cinayeti borç meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:15
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        Galericiyi, otomobil satışından kalan alacağını istediği için öldürülmüş
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        KAYSERİ'de galerici Mahmut Akif Özkaya'yı (26) öldürüp, intihar eden kuyumcu Mustafa Körükcü'nün (36), cinayeti borç meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özkaya'nın Körükcü'ye otomobil sattığı, Özkaya'nın bu satıştan kalan alacağını istediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir otelin lobisinde meydana geldi. Galericilik yapan Mahmut Akif Özkaya ile kuyumcu Mustafa Körükcü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 çocuk babası Mustafa Körükcü, belinden çıkardığı tabanca ile önce Mahmut Akif Özkaya'yı vurdu ardından aynı silahla başına ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Körükcü ve Özkaya'nın cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        Evli 2 çocuk babası kuyumcu Mustafa Körükcü ile galerici Özkaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Körükcü'nün cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahmut Akif Özkaya da Kayseri Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Diğer yandan Mahmut Akif Özkaya'nın Mustafa Körükcü'ye otomobil sattığı, satış sonrası Özkaya'nın kalan alacağını istediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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