Kayseri'de 3 kişinin öldüğü otobüs kazasına karışan şoförün yargılanması sürdü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Hilmi Eymen Dinleyici'nin (10) annesi A.B. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık B.K. duruşmaya katılmadı.
Müşteki A.B. beyanında, eski eşinin kendisinden habersiz oğlunu o dönem görev yaptığı deprem bölgesine götürmeye çalıştığını öne sürdü.
Kazayı görmediğini belirten anne A.B, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olayın geçmişi
B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.
Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenilmişti.
Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.