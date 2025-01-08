Kayseri'de 3 kişinin öldüğü otobüs kazasına karışan şoförün yargılanması sürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Hilmi Eymen Dinleyici'nin (10) annesi A.B. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık B.K. duruşmaya katılmadı.

Müşteki A.B. beyanında, eski eşinin kendisinden habersiz oğlunu o dönem görev yaptığı deprem bölgesine götürmeye çalıştığını öne sürdü.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenilmişti.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.