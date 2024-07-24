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        3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan psikiyatri hastasının ölümünde 3 polise müebbet istemi

        KAYSERİ'de sağlık ekiplerinin çağrısı ile olay yerine gelen 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçaklayarak yaralayan bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar'ı (38) tabanca ile etkisiz hale getiren polis memurları Ahmet T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:50
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        3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan psikiyatri hastasının ölümünde 3 polise müebbet istemi
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        KAYSERİ'de sağlık ekiplerinin çağrısı ile olay yerine gelen 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçaklayarak yaralayan bipolar bozukluk hastası İsmail Tatar'ı (38) tabanca ile etkisiz hale getiren polis memurları Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

        Olay,19 Kasım 2022'de saat 22.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İsmail Tatar sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Tatar, polisler tarafından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Saldırgan ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre, maktulün bel altında birden fazla kurşunla vurulduğu belirlendi. Diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        2 YIL SÜREN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 2 yıl süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Olayı meşru müdafaa kapsamında değerlendiren savcı, hazırladığı iddianamede, tutuksuz polis memurları Ahmet T., Cengizhan Ç. ve Kadir Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istedi. İddianamede, ifadelerine de yer verilen polis memurları, Tatar'ı etkisiz hale getirmek için ateş ettiklerini, öldürme amaçlarını olmadığını söyledi. 3 şüpheli ayrıca İsmail Tatar'ın kapıyı açtığında 2 polis arkadaşlarına bıçakla saldırdığını belirterek, takviyeye gelen ekibi de Tatar'ın yaraladığını, ardından da biber gazı ve cop kullandıklarını ama Tatar'ın yine durdurulamadığını, bu yüzden de ateş ettiklerini söyledi.

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