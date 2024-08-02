Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık (3)

İSTİŞARETOPLANTISINA KATILDI

​Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'deki programları kapsamında, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Kayseri Ticaret Odası'nda, 'İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'na' katıldı. Cari işlemler dengesi konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Cari açığımız geçen yıl Mayıs ayında 57 milyar dolarken, bu yıl tahminimiz ki; bizim ticari araştırmalarımızda ki tahminlerimiz pek şaşmıyor. Mayısta da şaşmamıştı. Bu rakamları ve bu tahminleri vermekle siyasetçi olarak risk alıyoruz. Ama, matematik çalıştığımız için bunu çekinmeden söyleyebiliyoruz. Temmuz ayı cari işlemler açığı açıklandığında 20 milyar dolara düştüğünü göreceğiz. Bu ne anlama geliyor. Bu daha az döviz ihtiyacı anlamına geliyor. Ülkemizin döviz biriktirmesi anlamına geliyor. Türk lirasının döviz kuru karşısında bir anda değersizleşmemesi anlamına geliyor. Türk lirası aşırı değer kaybederse bu herhalde birkaç saat içinde fiyatların aynı oranda artması anlamına gelirdi. Bunu engellemiş oluyoruz. Buna, ekonomi literatüründe kurun fiyat yapışkanlığı deniyor. Döviz rezervlerimizin birikmesi anlamına geliyor. Dış dünyada ve içeride reel sektör yatırımcıları ve mali sektör yatırımcılarının Türkiye ekonomisiyle ve Türk lirasına güvenmesi anlamına geliyor. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapma güveni anlamına geliyor. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, yerli ve milli sanayinin güçlenmesi anlamına geliyor" dedi.