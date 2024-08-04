Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan hakkında, kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda 13.5 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca ve 120 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ç. (37), O.K. (30) ve S.G. (27), polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden S.G.’nin, ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı olduğu ortaya çıktı. Firari hükümlü S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheliler F.Ç. ile O.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.