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        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren asker, Kayseri'de toprağa verildi

        KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Buğra Sarı (24), memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:56 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:00
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        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında yaşamını yitiren asker, Kayseri'de toprağa verildi
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Buğra Sarı (24), memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Göksun ilçesinde meydana geldi. Bayburt Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Sözleşmeli Piyade Onbaşı Buğra Sarı'nın kullandığı 39 AAK 956 plakalı otomobil, Göksun istikametinden gelen M.T. yönetimindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Buğra Sarı yaralanırken, aynı birlikte görev yapan ve otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı B.P. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Buğra Sarı da sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buğra Sarı'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Yeşilhisar ilçesinde kılınan cenaze namazına Buğra Sarı'nın babası Yunus, annesi Emine ile kardeşleri Sadık ve Mustafa Sarı ile Yeşilhisar Garnizon Komutanı Ahmet Şener ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarı'nın yakınları gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarı, ilçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan, Buğra Sarı'nın ağabeyi Mustafa Sarı'nın da 2016 yılında Suriye'nin El-Bab kentinde gazi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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