Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu. Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki evde, 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

