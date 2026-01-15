Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:33 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:33
        Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

        Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki evde, 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

