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        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin TL ceza; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de akaryakıt istasyonu içinde, otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:15
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        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin TL ceza; o anlar kamerada
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        KAYSERİ'de akaryakıt istasyonu içinde, otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı. Drift anları akaryakıt istasyonunun kameralarına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda, bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini belirledi. Ekipler sürücüye toplam 32 bin 233 TL para cezası uygulayarak, sürücü belgesine el koydu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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