Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 32 bin TL ceza; o anlar kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda, bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini belirledi. Ekipler sürücüye toplam 32 bin 233 TL para cezası uygulayarak, sürücü belgesine el koydu.

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