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        Kayserispor - Beşiktaş: 0-3

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan YemişkenKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:06 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:06
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        Kayserispor - Beşiktaş: 0-3
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 65 Arif Kocaman), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia (Dk. 72 Mane), Baran Ali Gezek (Dk. 65 Ali Karimi), Boa Morte (Dk. 79 Talha Sarıaslan), Cardoso (Dk. 79 Bahoken), Nazon

        BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Rashica, Paulista (Dk. 90+6 Tayyip Talha Sanuç), Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 66 Onana), Joao Mario, Rafa Silva (9042 Salih Uçan), Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 90+2 Zainutdinov)

        GOLLER: Dk. 56 Fernandes, Dk. 75, Dk. 90+2 İmmobile (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Bilal Bayazıt, Nazon (Kayserispor), Semih Kılıçsoy, Mert Günok (Beşiktaş)

        SÜPER Lig'in 7’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligdeki 5’inci galibiyetini alan siyah beyazlılar puanını 16’ya yükseltirken, ligde 3 beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan ev sahibi Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

        10’uncu dakikada Carole’un kaleci Bilal’e geri pasında topu kazanan Rafa Silva’nın vuruşunda kaleci Bilal topa ayakları ile müdahale ederek meşin yuvarlağı oyun alanının dışına gönderdi.

        16’ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica’nın yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Rafa Silva’nın vuruşunda top auta gitti.

        17’nci dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Nazon’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in kucağında kaldı.

        24’üncü dakikada Rafa Silva’nın ceza sahası yayının hemen dışından verdiği ara pasına hareketlenen İmmobile’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından oyun alanının dışına gitti.

        39’uncu dakikada Bourabia’nın ceza sahası dışından yaptığı sert şutta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

        45+1’inci dakikada Cardoso’nun sol kanattan Beşiktaş ceza sahası içine gönderdiği topta Nazon’un dokunamadığı meşin yuvarlak taca gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        49’uncu dakikada Rafa Silva’nın ceza sahası yayının dışından yaptığı sert şutta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

        56’ncı dikada kaleci Bilal’in verdiği pasta Baran Ali’den topu kazanan Gedson Fernandes’in vuruşunda top filelerle buluştu. (0-1)

        75’inci dakikada Kayserispor orta alanında yaşanan top kaybı sonrası Rafa Silva’nın sarı-kırmızılı takımın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Rashica ile Attamah’ın ikili mücadelesi sonucu Rashica yerde kaldı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. İmmobile’nin kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti ve konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. (0-2)

        84’üncü dakikada Ali Karimi’nin Beşiktaş ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Nazon’a, Uduokhai’nin ayağı ile yaptığı faul sonrası maçın orta hakemi ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

        90+1’inci dakikada Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortada İmmobile’nin topa uçarak vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. (0-3)

        Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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