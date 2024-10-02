Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı (3)

SERBESTKALDILAR

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar verdikleri iddia edilen A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.