Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'ndaki zorbalığa 4 gözaltı (3)
SERBESTKALDILARKayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar verdikleri iddia edilen A.
SERBESTKALDILAR
Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar verdikleri iddia edilen A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.
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