'Topal' şarkısı yüzünden yaralama sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi

KAYSERİ'de, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önünü kesip silahla vurarak ağır yaraladıkları iddiasıyla Pınarbaşı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder (62) ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu (47) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklu 2 sanık hakkında 9 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 21 Haziran'da akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın otomobili Pınarbaşı’nın önceki dönem MHP'li belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet Uzunluoğlu tarafından durduruldu. Darbedilen Bahadır ardından tabancayla ayağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şerafettin Bahadır, buradan da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Saldırının ardından Ejder ve Mehmet Uzunluoğlu gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

‘TOPAL’ ŞARKISIYLA OYNAMIŞTI CHP’li Şerafettin Bahadır, geçen 31 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın, ‘Geliyorum Ankara'nın elinden/ Kaşıkları çekilmedin belinden/ Seni gidi topal/ Seni hain topal/ Seni gidi topal bu gece de burda kal/ Yandan çarklı geliyor da kaçın/ Kapıları, bacaları kapatın/ Seni gidi topal/ Seni hain topal/ Seni gidi topal bu gece de burda kal’ sözlerinden oluşan ‘Topal’ şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve çekilen görüntüler MHP’li başkan adayı Menduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada da gündem olmuştu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 'YEĞENİMİN ÜZERİNE YÜRÜYEREK SOPA İLE VURDU' İddianamede ifadesine de yer verilen ve pişman olduğunu söyleyen Ejder Uzunluoğlu, "Ağabeyimin ayağı doğuştan beri sakattır. Seçimleri kaybetmesi nedeniyle Şerafettin herkesçe bilenen 'Topal' isimli şarkıyı açmış, oynamış ve daha sonra ilçede ağabeyimin dedikodusunu yaptı. Şerafettin ile tesadüfen karşılaştık. O da hareket halindeydi. O aracını durdurdu. Sonra ben durdurdum. Araçtan indiğinde elinde sopa vardı. Yeğenimin üzerine yürüyerek sopa ile vurdu. Ben de korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Denk gelip gelmediğini bilmiyorum. Şerafettin'in yere düştüğünü gördüm. Daha sonra yeğenimi de alarak olay yerinden ayrıldım. Araçtaki kızını görmedim. Olay nedeniyle pişmanım. Araçtan inince bana küfretti. Ağabeyimin onuru ile bizim gururumuzla oynadığı için vurdum" dedi.