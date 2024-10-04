Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İmece usulü yufka ekmeği yapıyorlar

        KAYSERİ'de, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen yufka ekmeği geleneği, kış aylarının yaklaşmasıyla mahalleli kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmece usulü yufka ekmeği yapıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen yufka ekmeği geleneği, kış aylarının yaklaşmasıyla mahalleli kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor. Akşamdan hazırlanan hamur, sabah ezanıyla odun ateşinde ısıtılan tandırın üzerinde pişirilip yufka ekmeği haline getiriliyor.

        İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde gelenek haline getirilen yufka ekmeği yapımı için, gece saatlerinde yoğrulan hamur, sabaha kadar dinlenmeye bırakılıyor. Mahallede, sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, dinlenen hamuru ayırıp oklavayla açıyor. Açılan hamurlar, odun ateşiyle ısıtılan tandırın üzerine serilip, pişmeye bırakılıyor. Hazırlanan yufka ekmekleri ise kış boyunca yenmek üzere evlerde muhafaza ediliyor.

        Örenşehir Mahallesi'nden ev kadını Hürü Mutlu (54), kış öncesi yufka yapımına başladıklarını belirterek, "500 yıldır atalarımız, dedelerimiz, annelerimiz, ninelerimiz yapmış. Biz de o yandan bu yana devam ediyoruz. Bugün de imece usulü ekmek yapıyoruz. Akşamdan hamurumuzu yoğurup, sabah namazında ekmeği yapmaya başlıyoruz. Bir torba undan, ekmek küçük olursa 400 adet, büyük olursa 350 adet yufka çıkar. Hazırladığımız ekmekleri kış boyunca yiyoruz. Yufka ekmeklerini masanın üzerine üst üste dizeriz. İhtiyacımız olduğunda 1-2 tane çıkarır yeriz" ifadelerini kullandı.

        'ANNEM GİTTİ, BİZLERE KALDI'

        Çocukluğundan beri yufka ekmeği yaptığını aktaran Gülsel Kavuklu, "Havalar soğudu. Ekim ayı geldiğinde yufka ekmeğini yapmaya başlarız. Doğduğumuzdan bu yana annelerimiz bizlere öğretti. Çocukluğumuzdan beri yufka yaparız. Annem tarlaya bağa giderdi. Ben küçüktüm. Hamuru yoğururdum. Annem geldiğinde tandırı yakardık. Ben hamuru açardım annem de pişirirdi. Şimdi de annem gitti, bizlere kaldı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan

        Benzer Haberler

        İncesu Kaymakamı Karakaş, şehit ailesini ziyaret etti
        İncesu Kaymakamı Karakaş, şehit ailesini ziyaret etti
        Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ya...
        Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ya...
        Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde üc...
        Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde üc...
        'Topal' şarkısı yüzünden yaralama sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
        'Topal' şarkısı yüzünden yaralama sanıklarına 15'er yıla kadar hapis istemi
        Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, Gastronomi Günleri'nde vatandaşı di...
        Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa, Gastronomi Günleri'nde vatandaşı di...
        Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaştı
        Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaştı