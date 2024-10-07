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        Kayseri'de 100 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

        KAYSERİ'de, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yaklaşık 100 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:00
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        Kayseri'de 100 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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        KAYSERİ'de, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yaklaşık 100 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kayseri 1. Komando Tugayı Köşk Kışla’da görevli bazı askerlerde, akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Durumu yetkililere bildiren askerler için, kışlaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 100 asker, zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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