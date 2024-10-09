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        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı; 1'i öğretmen 2 ölü, 4 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİKayseri- Ankara yolunda hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 21:16
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı; 1'i öğretmen 2 ölü, 4 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Kayseri- Ankara yolunda hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 öğretmen ve kamyon sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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