Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sinan Kaloğlu: Kayserispor'umuzun daha yukarılarda olabilmesi için elimizden geleni yapacağız

        KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Hem kendimizi kanıtlamak için hem de bu takımı daha iyi yerlere getirmek için Kayserispor'umuzun daha yukarılarda olabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinan Kaloğlu: Kayserispor'umuzun daha yukarılarda olabilmesi için elimizden geleni yapacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Hem kendimizi kanıtlamak için hem de bu takımı daha iyi yerlere getirmek için Kayserispor’umuzun daha yukarılarda olabilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

        Kayserispor’da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılar akşam idmanında bir araya geldi. Takımın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu futbolculara antrenman sahasında kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra gerçekleşen idmanda futbolcular kondisyon ve ısınma ağırlıklı çalıştı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç teknik direktör Sinan Kaloğlu, “Herkese hayırlı olsun. Bize güvenen başta başkanımız ve yönetim kurulumuz olsun herkese teşekkür ederim. Hem kendimizi kanıtlamak için hem de bu takımı daha iyi yerlere getirmek için Kayserispor’umuzun daha yukarılarda olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ben hedefleri olan bir teknik direktörüm. Burak Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim de Kayserispor da tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz onların üzerine giderek, futbolcularla da bire bir iletişim kurarak onları bir şablonun içine sokacağız. Hangi oyuncudan nasıl bir verim alacaksam o dizilişi yapacağım. Uzun süre beraber oynayan bir takım var. Sadece uzun süre galip gelemeyen bir takım var. Gaziantep FK karşısında taraftarımızın desteği ile galip gelerek seri başlatmak istiyoruz. Ben her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyorum. Çünkü her maçın hikayesi farklı. Önce kendimizi sonra rakipleri analiz ederek bir şablon belirliyoruz. Bu takım önümüzdeki 4 maçta 12 puan alabilecek bir takım. Ben Başakşehir maçından sonra bunu taraftarlarımıza da söyledim. Her şeyden önce bize inanan taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bana göre Kayserispor’un yeri yukarılarda. Evet transfer yasağı var. Kısıtlı bir kadroya sahibiz. Ama ben bu konuda tecrübeliyim. Hem Altay, hem de Gençlerbirliği süreçleri transfer yasaklarıyla kısıtlı imkanlarla çok güzel işler yaptık. Ben şu anda mükemmel bir hoca değilim, gelişiyorum. Takımın bir düzeni bir kalitesi var. Eksiklerimizin üstüne gidip artılarımızı daha yukarılara çıkartırsak sevgi ortamını oluşturursak başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

        CARLOS MANE: GAZİANTEP MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ

        Kayserisporlu futbolcu Carlos Mane ise , “Zor bir periyottan geçiyordum. Ailevi sıkıntılarım vardı. Bana desteğini esirgemeyen kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Başakşehir maçında takımın başında olan alt yapı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oldular. Milli takım arasındayız ve çalışmalarımıza başladık. Elimizden geleni yapıp Gaziantep maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenman görüntüsü

        - Teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun açıklamaları

        - Carlos Mane’nin açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de balık tuzaklarında kurtarılan 1500 yavru kerevit suya bırakıldı
        Kayseri'de balık tuzaklarında kurtarılan 1500 yavru kerevit suya bırakıldı
        Kayseri'de baraj gölünden 550 metre hayalet ağ ve 800 pinter ağ imha edildi
        Kayseri'de baraj gölünden 550 metre hayalet ağ ve 800 pinter ağ imha edildi
        Kayseri'de ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 kişi yak...
        Kayseri'de ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 kişi yak...
        Kayseri'de 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        SPK Başkanı Gönül: Geçen yıl 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdik
        SPK Başkanı Gönül: Geçen yıl 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdik
        SPK Başkanı Gönül Kayseri'de konuştu:
        SPK Başkanı Gönül Kayseri'de konuştu: