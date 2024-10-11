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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7'si öğrenci 8 yaralı

        KAYSERİ'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:20
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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7'si öğrenci 8 yaralı
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        KAYSERİ'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. N.İ. adlı kadın sürücünün kullandığı 38 YH 662 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, N.İ. ile birlikte aynı araçta bulunan 7 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü N.İ.'nin 2 çocuğu ile diğer 5 çocuğu da aracıyla okuldan aldığı belirtildi.

        Öte yandan minibüs ile otomobilin çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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