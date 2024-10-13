Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
1KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de iki grup arasında çıkan ve Hakan Kayacan'ın (20) hayatını kaybettiği, K.
1KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve Hakan Kayacan’ın (20) hayatını kaybettiği, K.D.'nin (20) ise yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.
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