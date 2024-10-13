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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        1KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de iki grup arasında çıkan ve Hakan Kayacan'ın (20) hayatını kaybettiği, K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:28
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        1KİŞİ TUTUKLANDI

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve Hakan Kayacan’ın (20) hayatını kaybettiği, K.D.'nin (20) ise yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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