Kayseri'de 40 öğrenci 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye başvurdu
KAYSERİ'de özel bir okulda öğrenim gören 40 öğrenci, evlerine gittikten sonra fenalaşarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
KAYSERİ'de özel bir okulda öğrenim gören 40 öğrenci, evlerine gittikten sonra fenalaşarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Olay, kentteki özel bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde, okulda öğlen yedikleri yemeğin ardından evlerine gittikleri sırada mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Çoğu lise öğrencisi 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. Öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. 40 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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