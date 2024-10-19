Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de babasının öldürdüğü Buse için kadınlardan 'adalet' eylemi

        KAYSERİ'de bir grup kadın, babası Yunus Yılmaz (48) tarafından öldürülen Buse Erkin (23) başta olmak üzere kadın cinayetlerine tepki için eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de babasının öldürdüğü Buse için kadınlardan 'adalet' eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de bir grup kadın, babası Yunus Yılmaz (48) tarafından öldürülen Buse Erkin (23) başta olmak üzere kadın cinayetlerine tepki için eylem yaptı. 

        Olay, geçen 3 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edilip tutuklanırken, kızı Buse Erkin ise olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan baba Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede baba Yılmaz hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 4 gün önce görülen ilk duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. 

        KADINLARDAN ADALET EYLEMİ

        Buse Erkin cinayetinin ilk duruşmasının ardından Erkin’in akrabaları ve arkadaşları ile bazı kadın dernekleri Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı. ‘Buse için adalet istiyoruz’ sloganı atan grup, katil zanlısı Yunus Yılmaz’ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kadınlar adına konuşan Şeymanur Bakla, ölen Buse Erkin'in daha önce babası hakkında birçok kez şikayette bulunduğunu belirterek, "Buse, daha önce babası için çok kez karakollarda sabahladı. Çok kez adliye koridorlarında dolandı. Yardım istedi. Şikayetçi oldu. Haykırdı, duyan olmadı. 38 suç kaydı olan babası Yunus Yılmaz bakın; 1 değil 2 değil 3 değil 38 suç kaydı olan bu şahıs bir cani öz kızının canını aldıktan sonra tutuklandı. Şimdi soruyorum size bu cani hangi hakla beraat istiyor. Ya da hangi vicdan bu caniyi dinliyor? Buse’nin gençliğinin, E.’nin annesiz kalışının, Buse’nin kardeşlerinin ablasız kalışının, Buse’nin gelemediği, yiyemediği, doyamadığı, gülemediği günlerinin hesabını bu adam dışarı çıkarsa kim verecek? Ya da cezası düşerse bu sayılanlar geri mi gelecek?" ifadelerini kullandı.

        'BUGÜN BUSE, YARIN SEN, DİĞER GÜN BEN OLABİLİRİZ'

        Baba Yunus Yılmaz’ın müebbet hapis ile cezalandırılmasını istediklerini de sözlerine ekleyen Bakla, "İdam değil müebbet istiyoruz. Ölüm kurtuluş. Sürünsün bu gibi caniler. Asıl adalete diğer dünyada hesap verecek. Ama, bu dünyada da sürünsün. Bugün Buse, yarın sen diğer gün ben olabiliriz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2
        Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2
        7. Kayseri Kitap Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
        7. Kayseri Kitap Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
        Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı ile yeğene 4'er yıl 4'er ay hapsin...
        Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı ile yeğene 4'er yıl 4'er ay hapsin...