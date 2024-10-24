Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan fabrika sahibine 9 yıl 7 ay hapis

        KAYSERİ'de avukat Coşkun Özbek'i (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedip, yanında gelen avukat Kübra Kürkçü'ye de (28) hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan fabrika sahibi Serpil Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan fabrika sahibine 9 yıl 7 ay hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de avukat Coşkun Özbek'i (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedip, yanında gelen avukat Kübra Kürkçü'ye de (28) hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan fabrika sahibi Serpil Y. (51), iki farklı suçtan toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü ile geçen yıl 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Serpil Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun Özbek ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada Serpil Y.'ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

        Olay sonrası avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

        KARAR VERİLDİ

        Kayseri 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur Coşkun Özbek hazır bulunurken, Serpil Y. duruşmaya katılmadı. Serpil Y., önceki duruşmada, "Koltuk değneği ile birkaç defa vurdum. İlaç kullanıyordum. O gün ilaçlarımı almadığımdan dolayı sinirle böyle bir şey yaptım. Pişmanım" diye ifade vermişti. Mahkeme hakimi, sanık Serpil Y.'yi, 'hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de haciz işlemleri sırasında avukatı darbeden iş yeri sahibine hapi...
        Kayseri'de haciz işlemleri sırasında avukatı darbeden iş yeri sahibine hapi...
        Eniştesini vurup, otomobille üzerinden geçen kayınbiradere 18 yıl hapis
        Eniştesini vurup, otomobille üzerinden geçen kayınbiradere 18 yıl hapis
        Kayseri'de 800 yataklı hastane yapılacak
        Kayseri'de 800 yataklı hastane yapılacak
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        ERÜ'de "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor
        ERÜ'de "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği devam ediyor
        Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanığa 19,5...
        Kayseri'de silahla öldürdüğü eniştesinin üzerinden araçla geçen sanığa 19,5...